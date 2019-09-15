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16:11   15 Сентября 2019
Россия

Лоза не знал о недуге Заворотнюк, но пожелал ей победить болезнь

Лоза не знал о недуге Заворотнюк, но пожелал ей победить болезнь

Композитор Юрий Лоза заявил, что не знает о недуге, поразившем актрису Анастасию Заворотнюк и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Музыкант уточнил, что виделся с актрисой лишь раз в жизни, и даже на совместном мероприятии он не общался с артисткой и не знает, чем она болеет сейчас.

«Мы с ней виделись один раз в жизни, когда она вела какое-то мероприятие, в котором я участвовал. И то мы не говорили друг другу больше двух слов», — рассказал музыкант в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что как болеющему человеку, несмотря на отсутствие близкого знакомства с актрисой, желает Заворотнюк «скорейшего выздоровления» и понадеялся, что та победит болезнь.

Лоза не знал о недуге Заворотнюк, но пожелал ей победить болезнь

Напомним, 13 сентября СМИ сообщили, что актриса в тяжелом состоянии попала в реанимацию: у нее диагностировали рак мозга. При этом концертный директор артистки опроверг информацию об онкологическом заболевании в последней стадии, якобы обнаруженном у Заворотнюк после операции ЭКО и сопутствующего курса гормонов. Врач-онколог опроверг «Политике Сегодня» слухи о взаимосвязи этой процедуры с болезнью актрисы и рассказал о причинах, вызывающих заболевание.

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Автор: Тимофей Булочкин
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