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Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

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16:15   15 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Премьер-министр Украины Андрей Гончарук заявил в воскресенье, что с 2020 года бюджет страны будет планироваться на три года вперед.

Об этом глава правительства сообщил журналистам в ходе брифинга. Пор его словам, в текущем 2019 году на Украине последний раз бюджет планируется на один предстоящий год.

«В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года», - пояснил он.

Ранее в воскресенье Гончарук рассказал о планах Украины соединить Черное море с Балтийским.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #бюджет #весь мир #планирование #три года

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