Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, корректировавших огонь ВСУ по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, были сбиты ополченцами ДНР.

Обь этом в воскресенье журналистам сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки миномётного огня», - заявил Басурин.

При этом он отметил, что один из сбитых беспилотников попал в руки ополченцев, а второй рухнул на нейтральной полосе на линии разграничения сторон.