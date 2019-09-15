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15:47   15 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, корректировавших огонь ВСУ по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, были сбиты ополченцами ДНР.

Обь этом в воскресенье журналистам сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки миномётного огня», - заявил Басурин.

При этом он отметил, что один из сбитых беспилотников попал в руки ополченцев, а второй рухнул на нейтральной полосе на линии разграничения сторон.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #всу #днр #весь мир #ополченцы #беспилотники #бпла

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