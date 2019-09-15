Милонов призвал СМИ прекратить негодяйство и не лезть в личную жизнь Заворотнюк

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить СМИ без согласия болеющего человека, его родственников или представителей публиковать информацию о его здоровье. Речь идет о спекуляциях журналистов на болезни известной российской артистки Анастасии Заворотнюк, у которой врачи нашли злокачественную опухоль мозга.

«Telegram-каналы невозможно наказать. Но честь и достоинство людей, находящихся в болезненном состоянии, должны защищаться государством. Медицинские особенности, простите меня, вас подключили к аппарату не подключили, еще какие-то процедуры сделают — это никого не касается. Если человек нам хочет что-то рассказать, то это его право, а если не хочет, то лезть в личную жизнь человека — это, конечно, негодяйство», — заявил Милонов корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

По мнению депутата, государство обязано вмешиваться в разглашение личной информации россиян, которые просто не могут по какой-то причине позаботиться о себе. Например,Заворотнюк, находясь сейчас в клинике без сознания, в тяжелом состоянии, не может никак попросить СМИ прекратить распространять неподтвержденную информацию о своем здоровье.

«Мы, конечно, ждем чуда. Именно чуда! Понятно, что состояние Заворотнюк крайне тяжелое, и в таком состоянии она может выразить [свою позицию] юридически, но физически она не дееспособна», — объясняет депутат.

Резюмируя, собеседник агентства пожелал родственникам и представителям Заворотнюк не стесняться и снимать все публикации, которые задевают честь и достоинство актрисы.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в одну из столичных клиник в пятницу, 13 сентября. Она долгое время молчала о своей болезни: врачи диагностировали злокачественную опухоль головного мозга — глиобластому, которая спровоцировала отек жизненно важного органа и дала метастазы. В тот же день в связи с ухудшением состояния актрисы врачи прекратили интенсивное лечение актрисы. Нейрохирурги связали решение докторов с тем, что определить размеры опухоли крайне сложно, и на последней стадии рака прием препаратов может лишь усугубить текущее состояние пациентки.

Сейчас актриса находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).