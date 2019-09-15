Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры
Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

 Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ
Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры
Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

 Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ
Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
15:42   15 Сентября 2019
Россия

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Звезда «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что «ничего хорошего» в ситуации с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк ждать не стоит и посоветовала оказать ее близким поддержку.

В интервью «Инфореактору» участница шоу отметила, что озвучивать непозитивные прогнозы по поводу дальнейшего состояния Заворотнюк будет некорректно, но и обнадеживающего ответа Миронова дать не смогла.

«Очень грустно давать комментарии, когда ничего хорошего не будет. Близким людям нужна поддержка, и четкого прогноза по Заворотнюк пока нет», — заявила участница телевизионного проекта.

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Рак головного мозга перешел в последнюю стадию: Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Перед этим актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии — об этом стало известно в пятницу 13 сентября.

Сегодня научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин опроверг в интервью «Политике Сегодня» слухи о взаимосвязи приема гормонов после ЭКО с возникновением глиоблостомы, обнаруженной у Заворотнюк.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #новости #общество #заворотнюк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...