Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Звезда «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова заявила, что «ничего хорошего» в ситуации с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк ждать не стоит и посоветовала оказать ее близким поддержку.

В интервью «Инфореактору» участница шоу отметила, что озвучивать непозитивные прогнозы по поводу дальнейшего состояния Заворотнюк будет некорректно, но и обнадеживающего ответа Миронова дать не смогла.

«Очень грустно давать комментарии, когда ничего хорошего не будет. Близким людям нужна поддержка, и четкого прогноза по Заворотнюк пока нет», — заявила участница телевизионного проекта.

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Рак головного мозга перешел в последнюю стадию: Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Перед этим актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии — об этом стало известно в пятницу 13 сентября.

Сегодня научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин опроверг в интервью «Политике Сегодня» слухи о взаимосвязи приема гормонов после ЭКО с возникновением глиоблостомы, обнаруженной у Заворотнюк.