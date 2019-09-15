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 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
15:27   15 Сентября 2019
Весь мир

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП, об этом сообщают местные СМИ. Речь идет о председателе Народного собрания страны Цвете Караянчевой, которая ехала в составе кортежа по рабочим делам.

Водитель одного из автомобилей пытался уступить дорогу парламентскому кортежу, но потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Караянчевой. Водитель машины смог избежать удара лоб в лоб, но все же пассажиры получили травмы. Спикер парламента также пострадала в аварии, ее госпитализировали на вертолете.

Позднее Караянчева сообщила в социальных сетях, что действительно попала в ДТП, у нее передом в области плеча, но сейчас ее жизни ничего не угрожает. Также спикер сообщила, что остальные пострадавшие в аварии чувствуют себя нормально, погибших в ДТП нет. Караянчева поблагодарила медиков за помощь. Сколько она пробудет в больнице, не сообщается.

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Автор: Ольга Воскресенская
#дтп #политика #болгария #весь мир #парламент болгарии

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