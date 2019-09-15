Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Гражданка Китая на борту самолета, выполнявшего рейс из Афин в Пекин, устроила пьяный скандал и покусала бортпроводницу.

Об этом в воскресенье сообщает издание Beijing News, отмечая, что инцидент произошел 11 сентября. Одна из пассажирок – китаянка – злоупотребила на борту алкогольными напитками, после чего сначала устроила скандал с другими пассажирами, а затем набросилась на пытавшуюся навести порядок бортпроводницу и покусала ее.

Дебоширку задержала полиция в международном аэропорту Пекина. В настоящее время женщина находится под арестом, ей предъявлены обвинения в административном правонарушении.