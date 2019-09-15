Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры
Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

 Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ
Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры
Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

 Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ
Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
15:02   15 Сентября 2019
Россия

Аэропорт Амстердама может изменить время отправки рейсов из-за забастовки, сообщает МИД РФ

Аэропорт Амстердама может изменить время отправки рейсов из-за забастовки, сообщает МИД РФ

Аэропорт Амстердама может изменить время отправки рейсов из-за забастовки, об этом сообщает российское министерство иностранных дел в Twitter.

По данным российского ведомства, в один из дней с 16 по 22 сентября в столице Нидерландов Амстердаме ожидается забастовка представителей авиакомпании «KLM». Она пройдет в аэропорту Амстердама «Схипхол» и продлится порядка четырех часов. В связи с этим российский МИД предупреждает граждан о возможных задержках в расписании полетов.

Ранее МИД России предупредил граждан РФ, которые находятся в эти дни в Гонконге, о предстоящих митингах в районе Козуэй-бэй.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #амстердам #мид рф #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...