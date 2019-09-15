Аэропорт Амстердама может изменить время отправки рейсов из-за забастовки, сообщает МИД РФ

Аэропорт Амстердама может изменить время отправки рейсов из-за забастовки, об этом сообщает российское министерство иностранных дел в Twitter.

По данным российского ведомства, в один из дней с 16 по 22 сентября в столице Нидерландов Амстердаме ожидается забастовка представителей авиакомпании «KLM». Она пройдет в аэропорту Амстердама «Схипхол» и продлится порядка четырех часов. В связи с этим российский МИД предупреждает граждан о возможных задержках в расписании полетов.

Ранее МИД России предупредил граждан РФ, которые находятся в эти дни в Гонконге, о предстоящих митингах в районе Козуэй-бэй.