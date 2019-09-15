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15:15   15 Сентября 2019
Россия

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Башкирские следователи подозревают 17-летнюю девушку в убийстве малолетней сестры: ребенок мешал школьнице делать уроки, та решила «успокоить» семилетнюю девочку и утопила ее.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии. В ведомстве заявили, что трагедия произошла в пятницу 13 сентября в башкирском городе Салават.

«Девушка из-за того, что ее семилетняя сестра сильно капризничала и мешала ей учить уроки, решила ее успокоить. Она завела ее в баню и засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время, в результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась», — сказано в сообщении региональной полиции.

 В отношении старшеклассницы возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сейчас проводятся следственные действия, судебно-медицинская экспертиза и допрос членов семьи. Решается вопрос об избрании меры пресечения подростку.

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Источник в следственных органах заявил РИА Новостям, что «семья была обычной»: девушка не состояла на учете в полиции, ранее школьница к ответственности не привлекалась.

Ранее стало известно о 16-летнем школьнике, подозреваемом в убийстве пяти членов своей семьи в селе Патрикеево Ульяновской области — он был отличником и положительно характеризовался со стороны школьной администрации.

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Автор: Тимофей Булочкин
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