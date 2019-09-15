Джонсон заявил, что покидающая ЕС Британия похожа на Халка

Британский премьер-министр Борис Джонсон, говоря о Выходе Соединенного Королевства из Евросоюза использовал яркую и необычную метафору, сравнив страну с вырывающимся из оков Халком – героем комиксов Marvel.

Свое мнение Джонсон высказал в интервью изданию Sunday Mirror. В частности, он заявил, что Великобритания похожа на робкого профессора Брюса Беннера, который в минуты гнева превращается в зеленокожее чудовище, которое не способны удержать никакие оковы.

«Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится. Беннера можно заковать в кандалы, но он из них вырвется, если его спровоцировать. Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так», - заявил глава британского правительства.

При этом он подчеркнул, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября, и покончит «со всем этим».

При этом Джонсон отметил, что не намерен подчиняться закону, которым британский парламент обязал правительство страны просить Евросоюз об очередной отсрочке Brexit, если договоренности об условиях выхода из ЕС между Брюсселем и Лондоном не удастся достигнуть к 19 октября. По словам премьера, он сможет заключить сделку с ЕС на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября. В понедельник 16 сентября он планирует встретиться с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и обсудить с ним политические аспекты соглашения.