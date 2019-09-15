Фильм «Мстители 4: Финал» стал лидером по количеству наград на Saturn Awards, присуждаемой Американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Картина по количеству наград обошла «Игру престолов», победив в шести из представленных двенадцати номинаций.

Сообщается, что фильм взял победу в номинации за лучшую экранизацию комиксов, лучшего актера, монтаж, художника-постановщика, а также за лучший грим и спецэффекты в фильме. Сериалу «Игра престолов» досталось лишь четыре награды.

Актриса Эмилия Кларк стала лучшей актрисой на телевидении, награда за лучшего актера второго плана на телевидении досталась Питеру Динклэйджу. Лучшим актером признан Роберт Дауни-младший.