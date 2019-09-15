Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры
Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

 Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ
Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Участница «Битвы экстрасенсов» не дала прогноза по здоровью Заворотнюк

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры

Старшеклассницу из Башкирии подозревают в убийстве семилетней сестры
Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

Ополченцы ДНР сбили два беспилотника ВСУ

 Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ
Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

Пьяная китаянка устроила на борту самолета дебош и покусала стюардессу

 Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
14:46   15 Сентября 2019
Весь мир

Фильм "Мстители 4: Финал" стал лидером по количеству наград на Saturn Awards

Фильм "Мстители 4: Финал" стал лидером по количеству наград на Saturn Awards

Фильм «Мстители 4: Финал» стал лидером по количеству наград на Saturn Awards, присуждаемой Американской академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Картина по количеству наград обошла «Игру престолов», победив в шести из представленных двенадцати номинаций.

Сообщается, что фильм взял победу в номинации за лучшую экранизацию комиксов, лучшего актера, монтаж, художника-постановщика, а также за лучший грим и спецэффекты в фильме. Сериалу «Игра престолов» досталось лишь четыре награды.

Актриса Эмилия Кларк стала лучшей актрисой на телевидении, награда за лучшего актера второго плана на телевидении досталась Питеру Динклэйджу. Лучшим актером признан Роберт Дауни-младший.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #мстители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...