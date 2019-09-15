СМИ сообщают, что РФ сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом

Источник в европейском энергосекторе сообщил ТАСС, что Москве и Киеву может не понадобиться заключать новый газовый контракт, если Украина выполнит обязательства и включит энергетические нормы ЕС в свое законодательство.

Киев пообещал трансформировать свое законодательство в соответствии с европейскими энергетическими нормами к 1 января 2020 года. Порядок резервирования транзита также будет изменен — украинские транзитные мощности обязаны быть выставлены на аукцион, где их может выкупить российский «Газпром».

«Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления среднесрочных и краткосрочных поставок», — сообщил источник.

При таких условиях даже отсутствие заключенного между РФ и Украиной контракта не прекратит транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

Накануне в субботу замминистра развития экономики Украины Тарас Качка заявил, что позиция страны на трехсторонних консультациях по экспорту газа из РФ не изменится. Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой Польши Анджеем Дудой назвал газопровод «Северный поток — 2» угрозой «всей Европе» и подчеркнул, что Киев желает осуществлять газовый транзит по оси Польша — США — Украина.