Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции. В сообщении ведомства указывается, что поставка компонентов произошла на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

Турецкое министерство обороны сообщает, что поставки начались в конце августа, завершились 15 сентября. Ожидается, что после обучения персонала и установок системы введут в действие в апреле будущего года. Первая часть поставок систем ПВО начались в июле, тогда власти США заявили, что Турции необходимо отказаться от сделки и приобрести на вооружение комплексы Patriot производства Соединенных Штатов. Власти Вашингтона пригрозили Анкаре санкциями и отменой продажи истребителей F-35. Власти Турции на провокации не поддались.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Турция будет под надежной защитой после покупки комплексов С-400. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Россия демонстрирует искренний подход в вопросе поставок в республику систем противовоздушной обороны С-400.