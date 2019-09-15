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14:20   15 Сентября 2019
Весь мир

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции. В сообщении ведомства указывается, что поставка компонентов произошла на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

Турецкое министерство обороны сообщает, что поставки начались в конце августа, завершились 15 сентября. Ожидается, что после обучения персонала и установок системы введут в действие в апреле будущего года. Первая часть поставок систем ПВО начались в июле, тогда власти США заявили, что Турции необходимо отказаться от сделки и приобрести на вооружение комплексы Patriot производства Соединенных Штатов. Власти Вашингтона пригрозили Анкаре санкциями и отменой продажи истребителей F-35. Власти Турции на провокации не поддались.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Турция будет под надежной защитой после покупки комплексов С-400. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Россия демонстрирует искренний подход в вопросе поставок в республику систем противовоздушной обороны С-400.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #политика #с-400

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