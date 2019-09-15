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14:39   15 Сентября 2019
Россия

Скандального блогера возмутил интерес общества к болезни Заворотнюк

Скандального блогера возмутил интерес общества к болезни Заворотнюк

Блогер Лена Миро в воскресенье выразила возмущение по поводу того интереса, который общественность проявляет к звездам, столкнувшимся с тяжелыми болезнями.

В частности, Лена Миро, написала в своем блоге, что наши обыватели развлекают себя либо «межполовой грязью», какой, по ее словам, является широко освещавшаяся в прессе свадьба Ксении Собчак, либо смертельными диагнозами, которые ставятся известным и молодым женщинам.

«Желательно, чтобы диагнозы эти были поставлены женщинам известным, красивым и слишком еще молодым, чтобы умереть. Таким, какой была Жанна Фриске. Таким, какой была Юлия Началова. Таким, какой является Анастасия Заворотнюк», - написала Миро.

При этом автор попросила читателей не относиться к ее мнению, как к издевке, а задаться вопросом: почему вокруг болезней знаменитых людей возникает такой ажиотаж.

Напомним: ранее в СМИ появилась информация, что известная Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских больниц с опухолью головного мозга.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #ажиотаж #болезни #звезды

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