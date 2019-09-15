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Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
14:08   15 Сентября 2019
Россия

Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

Школьное образование в Москве входит в пятерку общемировых лидеров по своему качеству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Такое заявление сделал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1». Он уточнил, что предпрофильное образование продолжает развиваться уже в этом году, повышается стандарт старшей школы.

«Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования», — сказал Собянин.

Московский мэр отметил, что больше внимания нужно уделять «развитию человеческого капитала», в том числе и в системе образования. Ранее Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в Москве по результатам первой половины года составила 114 тысяч рублей.

Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

Напомним, с 1 по 6 сентября прошла Международная олимпиада мегаполисов. В ней приняли участие команды из 32 стран и 45 городов, в том числе и представители российской столицы. В соревнованиях по физике, информатике, математике и химии участвовали не только москвичи, но и команда из Санкт-Петербурга. В командном зачете лидировали сборные из Москвы, Северной столицы и китайского Шанхая.

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Автор: Тимофей Булочкин
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