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 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

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 Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ

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Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
13:54   15 Сентября 2019
Весь мир

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта. Преступники готовили нападения на полицию и военных, сообщает телеканал Extra News.

Ряд террористов ликвидирован на севере Синайского полуострова в районе Гальбана. Боевики планировали совершить теракт, получая инструкции от террористов за рубежом. При обезвреживании террористов двое полицейских получили ранения в перестрелке.

С 2018 года полиция и армия Египта ведет антитеррористическую работу на Синайском полуострове, в частности на севере и центре, в дельте реки Нил и на западе Египта в пустыне. С февраля прошлого года полиция и армия Египта сумели ликвидировать более сотни террористов. В ходе антитеррористических операций за это время погибли десятки военнослужащих и представителей МВД Египта.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #египет #террористы

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