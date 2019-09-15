Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта. Преступники готовили нападения на полицию и военных, сообщает телеканал Extra News.

Ряд террористов ликвидирован на севере Синайского полуострова в районе Гальбана. Боевики планировали совершить теракт, получая инструкции от террористов за рубежом. При обезвреживании террористов двое полицейских получили ранения в перестрелке.

С 2018 года полиция и армия Египта ведет антитеррористическую работу на Синайском полуострове, в частности на севере и центре, в дельте реки Нил и на западе Египта в пустыне. С февраля прошлого года полиция и армия Египта сумели ликвидировать более сотни террористов. В ходе антитеррористических операций за это время погибли десятки военнослужащих и представителей МВД Египта.