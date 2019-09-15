Тысячи сирийцев вышли по гуманитарному коридору из Идлиба

Несколько тысяч сирийцев по гуманитарному коридору через Суран вернулись в свои освобожденные от боевиков родные деревни на юге Идлиба и на севере провинции Хама. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.

31 августа Сирийская правительственная армия остановила бои в зоне идлибской зоне деэскалации. В результате проведенных антитеррористических операций войска Дамаска освободили территории на севере Хамы и юге Идлиба, оккупированные террористами еще с 2014 года и позднее.

Главной операцией стало освобождение сирийского города Хан-Шейхун от террористов, служившего ранее оплотом вооруженных радикалов. Также был освобожден важнейший стратегический объект — выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.

Ранее перевозчик беженцев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему сирийцы все активнее возвращаются на родину. По мнению местного жителя, у Сирии высокий экономический потенциал: он уверен, что страна возрождается, но не без помощи России — и в военном, и в экономическом аспектах.