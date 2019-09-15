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Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

 Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ
Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта
Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
13:33   15 Сентября 2019
Весь мир

Жители Туниса голосуют на выборах президента и надеются на искоренение терроризма

Жители Туниса голосуют на выборах президента и надеются на искоренение терроризма

Жители Туниса голосуют на досрочных президентских выборах и надеются на искоренение терроризма, сообщает издание The Sacramento Bee. В числе кандидатов в президенты Туниса - 26 человек, среди которых как известные политики и министры, так и военные.

Предыдущий президент Туниса умер в июле, ему было 92 года. Сейчас в стране проходят досрочные президентские выборы, местные жители надеются, что с приходом новой власти жизнь в Тунисе улучшится, в стране закончится безработица, исчезнут коррупция и экономические проблемы.

Первый тур этого голосования - лишь вторые демократические выборы президента Туниса после 2011 года, когда народное восстание свергло Зин эль-Абидина Бен Али, который правил страной с 1987 года и славился своим авторитарным стилем.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #тунис

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