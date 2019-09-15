Жители Туниса голосуют на выборах президента и надеются на искоренение терроризма

Жители Туниса голосуют на досрочных президентских выборах и надеются на искоренение терроризма, сообщает издание The Sacramento Bee. В числе кандидатов в президенты Туниса - 26 человек, среди которых как известные политики и министры, так и военные.

Предыдущий президент Туниса умер в июле, ему было 92 года. Сейчас в стране проходят досрочные президентские выборы, местные жители надеются, что с приходом новой власти жизнь в Тунисе улучшится, в стране закончится безработица, исчезнут коррупция и экономические проблемы.

Первый тур этого голосования - лишь вторые демократические выборы президента Туниса после 2011 года, когда народное восстание свергло Зин эль-Абидина Бен Али, который правил страной с 1987 года и славился своим авторитарным стилем.