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14:01   15 Сентября 2019
Россия

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой недавно диагностировали последнюю стадию рака головного мозга – глиобластому, больше не может дышать самостоятельно и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне вечером, как отмечается, к Заворотнюк, которая находится в реанимации, прибыли ее муж Петр Чернышев и мать. Как сообщал в субботу Пятый телеканал, посетители выглядели чрезвычайно взволнованными. В тот же день в связи с ухудшением состояния актрисы врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение.

По мнению нейрохирургов, отказ от дальнейшего лечения был вызван тем, что глиобластома является агрессивной формой опухоли головного мозга и прорастает через здоровые ткани, поэтому ее размеры четко определить нельзя. В условиях последней стадии развития болезни риск от приема лекарств может превысить возможную пользу от них.

Напомним: о том, что Анастасия Заворотнюк – звезда телесериала «Моя прекрасная няня» – оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии, стало известно в пятницу 13 сентября. Как рассказал Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», у актрисы обнаружен рак головного мозга на последней стадии.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #реанимация #заворотнюк

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