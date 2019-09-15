МИД РФ выпустил предупреждение для россиян в Гонконге из-за местных митингов в районе Козуэй-бэй. Ведомство сообщает, что россиянам нужно избегать массовых мероприятий и большого скопления людей из-за антиправительственного митинга в городе. Российское министерство уточняет, что в Гонконге усилили меры безопасности, также в городе плохо работает общественный транспорт.

Антиправительственные митинги в Гонконге проходят с начала лета 2019 года. Власти хотят разрешить выдачу подозреваемых преступников, находящихся в бегах. Противники нововведений уверены, что таким образом правительство хочет бороться с неугодными людьми, а также иметь две судебные системы в одной стране.

В результате многочисленных протестов власти решили приостановить рассмотрение поправок, но активисты по-прежнему выступают против законопроекта, требуют полностью от него отказаться и вновь организуют масштабные митинги.