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 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

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Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
13:12   15 Сентября 2019
Весь мир

Трамп раскрыл секрет своего оранжевого цвета

Трамп раскрыл секрет своего оранжевого цвета

Американский президент Дональд Трамп пожаловался после дебатов с демократами на невыгодный свет, в котором его выставляют: претензия касалась не риторики оппонентов президента, а лампочки. Об этом сообщает NBC.

Оранжевый цвет кожи и волос Трампа стали предметом шуток в Сети, особенно среди его критиков. В частности, недоброжелатели прозвали главу Штатов «Президентом Читосом» и «Мандариновым торнадо».

«У лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым», — заявил Трамп во время выступления на обеде с республиканцами в Белом доме.

Трамп раскрыл секрет своего оранжевого цвета

Президент США отметил, что он не единственный, кого свет от энергосберегающих ламп делает оранжевым: он сообщил присутствующим, что они тоже «рыжеют» под неудачно выбранным освещением. Администрация Трампа на прошлой неделе заявила, что отменит требования к энергосберегающим лампам, введенные при двух предыдущих президентах.

Ранее действующий президент США назвал «балбесами» и «неудачниками» своих оппонентов, участвующих в будущих выборах главы страны от Республиканской партии.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #трамп #новости #общество

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