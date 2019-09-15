Трамп раскрыл секрет своего оранжевого цвета

Американский президент Дональд Трамп пожаловался после дебатов с демократами на невыгодный свет, в котором его выставляют: претензия касалась не риторики оппонентов президента, а лампочки. Об этом сообщает NBC.

Оранжевый цвет кожи и волос Трампа стали предметом шуток в Сети, особенно среди его критиков. В частности, недоброжелатели прозвали главу Штатов «Президентом Читосом» и «Мандариновым торнадо».

«У лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым», — заявил Трамп во время выступления на обеде с республиканцами в Белом доме.

Президент США отметил, что он не единственный, кого свет от энергосберегающих ламп делает оранжевым: он сообщил присутствующим, что они тоже «рыжеют» под неудачно выбранным освещением. Администрация Трампа на прошлой неделе заявила, что отменит требования к энергосберегающим лампам, введенные при двух предыдущих президентах.

Ранее действующий президент США назвал «балбесами» и «неудачниками» своих оппонентов, участвующих в будущих выборах главы страны от Республиканской партии.