Академик РАН Виктор Ивантер скончался в возрасте 83 лет

Выдающийся ученый-экономист, академик Российской академии наук, основатель научной школы микрофинансового прогнозирования Виктор Ивантер скончался в воскресенье 15 сентября на 84-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба РАН, отмечая, что Ивантер более 30 лет работал в Институте народнохозяйствыенного прогнозирования РАН, являлся его лавой, а на протяжении последнего года – научным руководителем.

Информации о времени и дате прощания с академиком на данный момент не приводится.