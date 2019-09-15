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 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

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Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
13:11   15 Сентября 2019
Россия

Академик РАН Виктор Ивантер скончался в возрасте 83 лет

Академик РАН Виктор Ивантер скончался в возрасте 83 лет

Выдающийся ученый-экономист, академик Российской академии наук, основатель научной школы микрофинансового прогнозирования Виктор Ивантер скончался в воскресенье 15 сентября на 84-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба РАН, отмечая, что Ивантер более 30 лет работал в Институте народнохозяйствыенного прогнозирования РАН, являлся его лавой, а на протяжении последнего года – научным руководителем.

Информации о времени и дате прощания с академиком на данный момент не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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