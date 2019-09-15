СКР начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

 Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ
Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта
Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

Собянин заявил о мировом лидерстве Москвы по уровню школьного образования

 Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ
Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта
Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

Второй этап поставок компонентов С-400 завершен, сообщает Минобороны Турции

 Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта

Террористическая группа ликвидирована на Синайском полуострове, сообщает МВД Египта
12:46   15 Сентября 2019
Россия

СКР начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии

СКР начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии

СКР начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии, сообщает пресс-служба ведомства.

Об исчезновении вертолета Eurocopter BO-105 стало известно в воскресенье, 15 сентября. Вертолет принадлежит местному добывающему предприятию «Маяк», он вылетел из поселка Усть-Нера на озеро Аяма, чтобы перевезти туда рыбу. Через некоторое время он перестал выходить на связь. При этом в МЧС отмечают, что аварийный маяк при движении по маршруту не срабатывал.

Сейчас поисками пропавшего вертолета заняты два воздушных судна. По факту исчезновения Eurocopter BO-105 организована доследственная проверка, в рамках которой следователи установят все обстоятельства случившегося. На борту вертолета три человека, среди которых два пассажира и пилот. Ранее стало известно, что вертолет принадлежит компании «Нера-Антагачан», добывающей руду и драгметаллы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#вертолет #россия #чп #якутия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...