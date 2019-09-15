СКР начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии, сообщает пресс-служба ведомства.

Об исчезновении вертолета Eurocopter BO-105 стало известно в воскресенье, 15 сентября. Вертолет принадлежит местному добывающему предприятию «Маяк», он вылетел из поселка Усть-Нера на озеро Аяма, чтобы перевезти туда рыбу. Через некоторое время он перестал выходить на связь. При этом в МЧС отмечают, что аварийный маяк при движении по маршруту не срабатывал.

Сейчас поисками пропавшего вертолета заняты два воздушных судна. По факту исчезновения Eurocopter BO-105 организована доследственная проверка, в рамках которой следователи установят все обстоятельства случившегося. На борту вертолета три человека, среди которых два пассажира и пилот. Ранее стало известно, что вертолет принадлежит компании «Нера-Антагачан», добывающей руду и драгметаллы.