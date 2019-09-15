Сильные наводнения в Таиланде унесли жизни 32 человек за две с половиной недели, сообщает издание Bangkok Post.

Проливные дожди в Таиланде вызвали мощные наводнения, которые продолжаются с конца августа. За это время от стихии пострадали более 418 тысяч семей, в числе погибших - 32 человека.

Жители четырех тайских провинций эвакуированы в другие регионы, всего перевезено более 24 тысяч человек. Прогнозы синоптиков говорят о том, что через четыре-пять дней ливни закончатся, и люди смогут вернуться в свои дома. Сильнее остальных пострадал город Убон Ратчатхани, так как вода из близлежащих провинций утекала именно туда. Местные власти сообщают, что вскоре люди вернутся в свои жилища, если дождей станет меньше.