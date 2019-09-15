Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Градоначальник Днепра Борис Филатов намерен массово увольнять из школ учителей, которых заподозрил в симпатиях к России или к непризнанным республикам на востоке Украины.

Об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на заявление мэра украинского города в Facebook. Филатов заявил, что в течении трех лет собирал досье на преподавателей. По его словам, более трети «заподозренных» в недостаточном патриотизме непублично или в социальных сетях «поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство».

«Я не СБУ, не киберполиция и не штатный национал-патриот. Я просто знаю, что я должен делать», — заявил Филатов.

Теперь чиновник намерен не только способствовать увольнению горожан с работы, но и постарается помешать им в дальнейшем трудоустройстве. Он отметил, что такие «наказания» за симпатии к РФ будут исполнены «безукоризненно».

Ранее сообщалось, что Филатов может быть и сам уволен со своей должности после пари, заключенного с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Днепра обязан сдать в эксплуатацию новый мост через реку до 14 сентября — иначе он уйдет в отставку.