Газ взорвался в жилом доме Ангарска, пострадали 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В одной из многоэтажек города Ангарска взорвался газ, затем случился пожар. Огонь распространился на площади двух квартир, площадь превысила 90 «квадратов». Несущие стены не пострадали, но в квартирах сгорела мебель, а также огонь повредил межкомнатную перегородку.

В результате ЧП пострадали шестеро детей и шесть взрослых. При этом всех детей отправили в больницу, а из взрослых госпитализированы лишь двое. Причина взрыва газа пока неизвестна.

Ранее стало известно о пожаре на рынке в Ярославле, где пострадал один человек.