Грандиозный праздник, посвященный Воздвижению Креста Господня, прошел в Сирии

Сирийские христиане собрались в воскресенье в городе Маалюля, где в честь праздника Воздвижения Креста Господня с небывалым размахом прошло грандиозное огненное шоу.

Этот праздник, как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), сирийские христиане отмечают 14 сентября в честь событий почти 1700-летней давности, когда в 326 от Р.Х. царица Елена - мать императора Константина Великого – нашла подлинный крест, на котором был распят Христос.

Центром праздника традиционно становится город Маалюля, в которой местные жители до сих пор говорят по-арамейски. Со всей Сирии в этот христианский город стекаются верующие, которые в честь праздника запускают красочные фейерверки, стреляют из автоматов в небо и просто отдыхают.

Особой праздничной традицией в Маалюле является сбрасывание огненных шаров с гор, а также организация на улицах и на возвышенностях ярких огненных шоу с летящими во все стороны искрами. Праздничные мероприятия не утихают до глубокой ночи и привлекают множество народу.

Русская православная церковь, также, как и другие церкви, использующие юлианский и новоюлианский календари, отмечают праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября.

При этом католическая церковь, и другие конфессии использующие григорианский календарь, отмечают данный праздник 14 сентября.