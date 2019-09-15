Один человек пострадал при пожаре на рынке в Ярославле, сообщает региональное МЧС. ЧП произошло утром в воскресенье, 15 сентября, в Дзержинском районе Ярославля.

Полностью ликвидировать огонь пожарные сумели лишь спустя четыре часа. Общая площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Когда произошло возгорание, покупателей еще не было, но в здании уже находился персонал. Пострадал один человек, но позднее он отказался от госпитализации и будет лечиться дома.

На ликвидации пожара работали 52 спасателя, а также 17 единицу спецтехники. Сейчас специалистам предстоит установить причину пожара и оценить нанесенный стихией ущерб.