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12:00   15 Сентября 2019
Россия

Один человек пострадал при пожаре на рынке в Ярославле

Один человек пострадал при пожаре на рынке в Ярославле

Один человек пострадал при пожаре на рынке в Ярославле, сообщает региональное МЧС. ЧП произошло утром в воскресенье, 15 сентября, в Дзержинском районе Ярославля.

Полностью ликвидировать огонь пожарные сумели лишь спустя четыре часа. Общая площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Когда произошло возгорание, покупателей еще не было, но в здании уже находился персонал. Пострадал один человек, но позднее он отказался от госпитализации и будет лечиться дома.

На ликвидации пожара работали 52 спасателя, а также 17 единицу спецтехники. Сейчас специалистам предстоит установить причину пожара и оценить нанесенный стихией ущерб.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #чп #ярославль

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