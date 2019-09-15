Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией

Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией

 Газ взорвался в жилом доме Ангарска, пострадали 12 человек

Газ взорвался в жилом доме Ангарска, пострадали 12 человек
Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта
Грандиозный праздник, посвященный Воздвижению Креста Господня, прошел в Сирии

Грандиозный праздник, посвященный Воздвижению Креста Господня, прошел в Сирии

 Сильные наводнения в Таиланде унесли жизни 32 человек

Сильные наводнения в Таиланде унесли жизни 32 человек
Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией

Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией

 Газ взорвался в жилом доме Ангарска, пострадали 12 человек

Газ взорвался в жилом доме Ангарска, пострадали 12 человек
Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

Мэр украинского Днепра собрал «досье» на учителей за симпатии к РФ

 Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта
Грандиозный праздник, посвященный Воздвижению Креста Господня, прошел в Сирии

Грандиозный праздник, посвященный Воздвижению Креста Господня, прошел в Сирии

 Сильные наводнения в Таиланде унесли жизни 32 человек

Сильные наводнения в Таиланде унесли жизни 32 человек
12:05   15 Сентября 2019
Россия

Варианты нового авианосца разработали в Минобороны РФ

Варианты нового авианосца разработали в Минобороны РФ

Министерство обороны РФ и отечественная оборонная промышленность проработали несколько концепций нового авианосца: есть варианты в атомном и неатомном исполнении.

Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда».

«Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии: в атомном исполнении, в неатомном исполнении», — заявил Рязанцев.

Варианты нового авианосца разработали в Минобороны РФ

Заместитель министра подчеркнул, что Россия готова к строительству авианосца нового типа — процесс предусмотрен долгосрочной программой кораблестроения, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

В мае сообщалось о создании нового авианосца для Военно-морского флота РФ, но время спуска корабля на воду не уточнялось. В ОПК рассказали ТАСС, что научная и конструкторская работа над проектированием начнется в 2023 году — это входит в государственную программу вооружения. Ожидается новая модель с атомной энергоустановкой, ее водоизмещение составит около 70 тысяч тонн.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #минобороны #политика #авианосец #впк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...