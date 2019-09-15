Варианты нового авианосца разработали в Минобороны РФ

Министерство обороны РФ и отечественная оборонная промышленность проработали несколько концепций нового авианосца: есть варианты в атомном и неатомном исполнении.

Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда».

«Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты как должен выглядеть этот корабль. Есть различные сценарии: в атомном исполнении, в неатомном исполнении», — заявил Рязанцев.

Заместитель министра подчеркнул, что Россия готова к строительству авианосца нового типа — процесс предусмотрен долгосрочной программой кораблестроения, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

В мае сообщалось о создании нового авианосца для Военно-морского флота РФ, но время спуска корабля на воду не уточнялось. В ОПК рассказали ТАСС, что научная и конструкторская работа над проектированием начнется в 2023 году — это входит в государственную программу вооружения. Ожидается новая модель с атомной энергоустановкой, ее водоизмещение составит около 70 тысяч тонн.