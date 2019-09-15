Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией

Научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин опроверг слухи о взаимосвязи ЭКО в курсе с приемом гормонов и возникновением глиоблостомы (злокачественная опухоль головного мозга, — прим. ред.), которую обнаружили у российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом врач рассказал «Политике Сегодня».

Злокачественная опухоль мозга, которая стала причиной смерти российской артистки Жанне Фриске и теперь угрожает «прекрасной няне», встречается достаточно редко, и не стоит связывать ее появление с гормональной терапией и процедурой ЭКО, так как реальных доказательств взаимосвязи у врачебного сообщества пока нет.

«Возникает само по себе. Тема особо не подлежит обсуждению, поскольку это случайное совпадение. Вот у такого человека появилось заболевание, поэтому шум поднялся. Опухоль возникает не только у тех, кто делает ЭКО, но и у многих других. Это не частая опухоль, но прямой взаимосвязи нет, особенно между ЭКО. Пока ничего не доказано», — говорит Черемушкин.

С Черемушкиным согласен нейрохирург и директор Научно-исследовательского института нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов. Коновалов уверен, что говорить о прямой взаимосвязи заболевания и процедуры, которую делала Заворотнюк, нельзя.

«Причины глиобластомы не известны. А с гормональными изменениями напрямую она никак не связана», — резюмировал собеседник агентства.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник. Актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уточняется, что ее состояние поддерживается медикаментозно. У актрисы диагностировали отек мозга из-за обширного развития метастаз, вызванных глиобластомой. Диагностированное новообразование не поддается операции, поскольку Заворотнюк может не пережить хирургическое вмешательство.

Российский певец Филипп Киркоров в воскресенье, 15 сентября, опубликовал сторис в своем «Инстаграм» с подписью «Настя! Держись».