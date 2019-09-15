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11:41   15 Сентября 2019
Россия

Superjet может поменять название

Superjet может поменять название

Superjet может поменять название, сообщает глава «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с РБК. По словам Чемезова, Superjet может получить российское название, но какое именно, пока неизвестно.

Чемезов уточняет, что со временем проблем с самолетами станет меньше и для этого в первую очередь необходим высокий спрос. Также глава «Ростеха» заявляет, что стоит перестать быть зависимыми от комплектующих из зарубежных стран. Сергей Чемезов также поделился, что гражданский самолет Superjet является убыточным и на данный момент его покрывают лишь военные статьи расходов.

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, так как у самолета загорелись двигатели и сломались стойки шасси.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #ростех #superjet 100 #сергей чемезов

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