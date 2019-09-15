Учения «Центр-2019» в России собрали военных восьми стран

Стратегические военные учения «Центр-2019» содействуют развитию отношений между Россией и странами-союзниками, а также способствуют обеспечению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время открытия учений. Он отметил масштаб мероприятия и подчеркнул, что военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана стоят в едином строю, подготовившись к началу учений.

«Результатом нашего сотрудничества является демонстрация готовности противостоять современным вызовам и угрозам международного терроризма, а также обеспечение стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе. Безусловно, данное учение послужит развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между нашими странами», — заявил Евкуров.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин подчеркнул, что наличие отлаженной системы взаимодействия между армиями РФ и стран-союзников гарантирует надежную защиту от «любых военных угроз».

Ранее министр обороны РФ сергей Шойгу сообщал о передаче французской коллеге предложений по военному сотрудничеству, которые возможно реализовать в ближайшее время. Шойгу отметил, что у России есть хороший опыт взаимодействия в этой области с иностранными партнерами.