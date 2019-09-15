Пасечник напомнил Киеву, что Минские соглашения подписали четыре страны-гаранта

Глава самопровозглашенной ЛНР (Луганской народной республики) Леонид Пасечник заявил, что закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции является ключевым моментом.

Таким образом Пасечник прокомментировал слова нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Верховной раде необходимо принять новый закон об особом статусе Донбасса или изменить действующий закон, который потеряет силу 31 декабря текущего года. Пристайко заявил об этом накануне в ходе 16-й ежегодной встречи YES - Ялтинской европейской стратегии, которая проходила в Киеве.

В частности, Пасечник отметил, что Пристайко присоединился к бывшему президенту Украины Леониду Кучме и нынешнему лидеру Владимиру Зеленскому, которые не желают выполнять Минские соглашения.

«Я напоминаю киевской стороне, что под минскими соглашениями стоят подписи четырех государств-гарантов, и в том числе Украины, документ обязателен для исполнения», - подчеркнул глава ЛНР в официальном заявлении, которое в воскресенье приводит РИА Новости.

Также Пасечник отметил, что практически все украинское руководство уже дали понять, что для них Минские соглашения являются лишь предметом пиара и спекуляций, а не инструментом завершения пятилетнего конфликта и прекращения войны, в ходе которой погибают невинные люди.

«Процесс закрепления особого статуса в конституции Украины - ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие», - говорится в заявлении.

При этом глава ЛНР подчеркнул, что Владимиру Зеленскому недостаточно в очередной раз давать обещания о прекращении войны, настало время перейти к делу и выполнить наконец подписанные соглашения, так как это единственный путь, который может привести к установлению мира в Донбассе.