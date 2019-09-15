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11:19   15 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Киев намеренно саботирует мирное урегулирование, уверены в МИД ДНР

Киев намеренно саботирует мирное урегулирование, уверены в МИД ДНР

Киев намеренно саботирует мирное урегулирование, уверена глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, заявления Киева о невыполнении некоторых пунктов минских соглашений по Донбассу свидетельствуют о том, что власти Украины не хотят мирно урегулировать ситуацию.

Никонорова отмечает, что высказывания властей Украины говорят о том, что Киев хочет подменить смысл и цель минских соглашений. Глава МИД ДНР также заявляет, что доводы Киева говорят о том, что украинские чиновники не читали текст предложенного комплекса мер по урегулированию ситуации, где все прописано четко по пунктам. Никонорова подчеркнула, что в документе установлено обязательство предоставить Донбассу особый статус и закрепить это конституционно.

Глава министерства иностранных дел ДНР также подчеркнула, что документ одобрили в Совбезе ООН. Кроме того, Никонорова обращает внимание, что властям Киева нужно не только говорить о минских соглашениях, но и начать их выполнять, отказавшись от провокаций.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит пакет предложений для жителей Донбасса. Также он сообщил о том, что в 2020 году необходимо провести выборы на Украине, а также в ДНР и ЛНР.

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Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #днр #политика #никонорова

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