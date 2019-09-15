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11:18   15 Сентября 2019
Россия

Бой с чемпионом UFC Нурмагомедовым хочет провести боец из США Гейджи

Бой с чемпионом UFC Нурмагомедовым хочет провести боец из США Гейджи

Американский боец ММА Джастин Гейджи заявил, что хочет вступить в поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, одержавшим победу во всех своих 28 боях.

Ранее 7 сентября Нурмагомедов выиграл в поединке с бойцом из США Дастином Порье, защитив титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, завоеванный им в апреле 2018 года.

«Конор или Хабиб? Ирландец завершил карьеру, я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон — Хабиб. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру», — заявил Гейджи в эфире телеканала ESPN.

Бой с чемпионом UFC Нурмагомедовым хочет провести боец из США Гейджи

Гейджи побеждал в 21 бое из 23: в 18 поединках он отправил соперников в нокаут. По рейтингу UFC занимает пятое место среди бойцов в легком весе, то есть до 70,3 килограмм.

12 сентября Нурмагомедов вместе с отцом проводили в аэропорту Махачкалы президента РФ Владимира Путина, прибывшего с визитом в Дагестан. Российский лидер видел поединок и отметил, что боец одержал убедительную победу. Путин поздравил старшего Нурмагомедова с победой сына, назвав поединок россиянина с американцем «красивым» и «честным».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #спорт #новости #общество #ufc #нурмагомедов

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