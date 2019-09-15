Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

 Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

 Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря
Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

 Американское экспедиционное судно вошло в Черное море

Американское экспедиционное судно вошло в Черное море
Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

 Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

 Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря
Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

 Американское экспедиционное судно вошло в Черное море

Американское экспедиционное судно вошло в Черное море
11:07   15 Сентября 2019
Россия

Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Председатель Комитета по межнациональным отношениям парламента республики Крым Юрий Гемпель рассказал в воскресенье, что в конце сентября – начале октября текущего года на полуостров прибудет крупная делегация, состоящая из общественников из США, Германии, Норвегии и других западных стран.

Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Крупная делегация общественников прибудет в Крым с ознакомительным семидневным визитом 29 сентября. В ее составе представители из Германии, США, Норвегии, Бельгии, Нидерландов», - уточнил Гемпель, добавив, что в сего в составе делегации приедет 22 человека.

Программа визита предусматривает ряд встреч с властями Крыма и местной общественностью. Члены делегации, смогут лично убедиться в том, что российский процветает и на полуострове царят мир и межнациональное согласие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #крым #политика #делегация #визит #запад #весь мир #общественники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...