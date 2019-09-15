Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Председатель Комитета по межнациональным отношениям парламента республики Крым Юрий Гемпель рассказал в воскресенье, что в конце сентября – начале октября текущего года на полуостров прибудет крупная делегация, состоящая из общественников из США, Германии, Норвегии и других западных стран.

Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Крупная делегация общественников прибудет в Крым с ознакомительным семидневным визитом 29 сентября. В ее составе представители из Германии, США, Норвегии, Бельгии, Нидерландов», - уточнил Гемпель, добавив, что в сего в составе делегации приедет 22 человека.

Программа визита предусматривает ряд встреч с властями Крыма и местной общественностью. Члены делегации, смогут лично убедиться в том, что российский процветает и на полуострове царят мир и межнациональное согласие.