Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса, об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

По словам украинского министра, Киев ведет подготовку ряда предложений для жителей Донбасса, которые облегчат людям жизнь. Вадим Пристайко также отмечает, что речь идет о разведении войск и восстановлении моста в Станице Луганской, которое уже проводится. Министр подчеркнул, что предложения будут отличаться от тех, что ранее предлагали власти страны. Он также заявил, что предложения будут касаться восстановления работы радио и телевидения, чтобы у жителей появилась такая возможность.

Ранее строители приступили к ремонту Станично-Луганского моста в ЛНР. Проведены работы по усилению балок при помощи сварки.

Глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в 2020 году нужно провести местные выборы, в том числе в ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выборы в Донбассе проводить пока рано.