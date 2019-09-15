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10:23   15 Сентября 2019
Россия

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области. Инцидент случился в минувшую субботу, 14 сентября, в городе Озерске Челябинской области, пишут местные СМИ.

Местный житель Денис Ковшов проходил мимо компании детей, его внимание привлекла игра ребят с необычным предметом. Приглядевшись, мужчина понял, что дети играют с гадюкой и пытаются ткнуть ее палкой. Денис Ковшов увидел, как гадюка прыгает на детей и успел ее поймать. Два мальчика и пятеро девочек успели убежать, а мужчина отбросил змею в кусты.

Два месяца назад под Челябинском гадюка укусила местного жителя, который вскоре скончался. Чтобы не обнаружить на своем садовом участке гадюк, эксперты рекомендуют чаще косить траву, убирать опавшие листья и заделывать щели в дверях и окнах домов, чтобы они не пробрались внутрь. Также змей привлекают грызуны, поэтому их тоже советуют активно ликвидировать.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #озерск #челябинская область #гадюка

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