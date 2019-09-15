Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

Бывший сотрудник американского «Агентства нацбезопасности» Эдвард Сноуден в своих мемуарах «Личное дело» рассказал, что, живя в Москве, оценил маскировочные свойства шапки и шарфа.

В воскресенье 15 сентября РИА Новости приводит выдержки из мемуаров, которые выйдут в продажу 17 сентября.

Эвард Сноуден живет в Москве с 2013 года, когда он получили временное убежище в России сроком на год, а затем трехлетний вид на жительство, которой уже несколько раз продлевался. В 2013 году Сноуден был вынужден пуститься в бега, скрываясь от американских властей, после того, как он передал СМИ секретные материалы о программах слежки Соединенных Штатов и Великобритании.

Временное убежище в России Сноуден получил при условии, что он прекратит свою деятельность, направленную против американского правительства.

Рассказывая о жизни в Москве, Сноуден отметил, что всегда, выходя на улицу, немного изменяет свою внешность:

«Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и, вопреки мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную движению сторону, когда перехожу дорогу», поделился он.

Также Сноуден отметил, что, вызывая такси, не называет свой адрес, а предпочитает пройтись до соседнего дома или автобусной остановки. Москва, по его словам – это «огромный странный город», и успехов в освоении русского языка он почти не достиг. У жены Эварда Сноудена – Линдсей Миллс – русский язык, по его словам, гораздо лучше.

До того, как Линсей не приехала к нему в Москву, Эвард пчти не выходил из квартиры, в которой жил. Именно девушка настояла на том, чтобы осмотреть российскую столицу, побывать в Большом театре и Третьяковской галерее. Однажды на улице девочка-подросток узнала Эварда Сноудена и попросила у него фото на память, он согласился, но после долго со страхом ждал появления снимка в социальных сетях. Но затем понял, что фотография, видимо, останется частным воспоминанием о встрече с ним.