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10:08   15 Сентября 2019
Россия

Медкомиссия запретила самому опытному космонавту РФ готовиться к полету

Медкомиссия запретила самому опытному космонавту РФ готовиться к полету

Медкомиссия запретила самому опытному космонавту РФ Федору Юрчихину готовиться к полету, сообщает начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По словам Власова, комиссия вынесла отрицательное медицинское заключение, так как здоровье Юрчихина не позволяет ему тренироваться и готовиться к полету в космос. Пока решение о том, что Федор Юрчихин покидает отряд космонавтов, не принято, это решится в ближайшие месяцы на специальной межведомственной комиссии, уточняет ТАСС.

Федор Юрчихин совершил пять полетов на орбиту, первый из которых случился 17 лет назад, пятый - два года назад. За это время космонавт совершил девять выходов в открытый космос. Около года назад Федор Юрчихин стал президентом Центра "Космонавтика и авиация" в Москве. В январе 2019 года он отметил 60-летний юбилей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #космос #общество #юрчихин

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