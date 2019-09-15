Самолет Як-42 сел в Красноярске из-за проблем с двигателем

Самолет Як-42, выполнявший в воскресенье утром рейс Талакан – Красноярск – Омск – Уфа, сел в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности на борту.

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС по Красноярскому краю, посадка не была аварийной и прошла успешно.

«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе аэропорту уточнили, что у самолета, на борту которого находились 116 пассажиров, возникли проблемы с двигателем. В настоящее время компания «Красавиа», которой принадлежит воздушное судно, решает вопрос отправки пассажиров в Омск и в Уфу.