Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

 Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

 Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря
Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

 Американское экспедиционное судно вошло в Черное море

Американское экспедиционное судно вошло в Черное море
Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

Крупная делегация западных общественников приедет в Крым в конце сентября

 Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области

Мужчина спас детей от нападения гадюки в Челябинской области
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

 Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря
Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

Эвард Сноуден рассказал, как он живет в Москве

 Американское экспедиционное судно вошло в Черное море

Американское экспедиционное судно вошло в Черное море
9:42   15 Сентября 2019
Россия

Пропал вертолет якутского добывающего предприятия

Пропал вертолет якутского добывающего предприятия

Главное управление МЧС РФ по Якутии сообщает о том, что в воскресенье на связь перестал выходить вертолет «Eurocopter», на борту которого находились три человека.

Вертолет, как отмечается, принадлежит местной добывающей компании, на его поиски отправлены вертолеты частных компаний.

«В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета «Eurocopter», выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь», - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что винтокрылая машина перевозила заготовленную ранее рыбы, для чего совершала рейс по маршруту Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан – Усть-Нера. НА борту вертолета помимо пилота находились двое пассажиров. На связь пилот перестал выходить, находясь на территории Оймяконского района, при этом аварийный маячок не сработал.

В то же время, РИА Новости, приводя данные своего собственного источника в администрации Оймяконского района, сообщает, что пропал вертолет, принадлежащий компании «Нера-Антагачан», которая добывает руду и драгоценные металлы.

«Известно, что вертолет вылетел с участка 13 сентября и на следующий день должен был прилететь в райцентр – поселок Усть-Нера. На борту находились пилот и двое работников артели. Силами другой артели организован поиск с воздуха», - рассказал источник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#вертолет #россия #происшествия #чп #якутия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...