Пропал вертолет якутского добывающего предприятия

Главное управление МЧС РФ по Якутии сообщает о том, что в воскресенье на связь перестал выходить вертолет «Eurocopter», на борту которого находились три человека.

Вертолет, как отмечается, принадлежит местной добывающей компании, на его поиски отправлены вертолеты частных компаний.

«В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета «Eurocopter», выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь», - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что винтокрылая машина перевозила заготовленную ранее рыбы, для чего совершала рейс по маршруту Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан – Усть-Нера. НА борту вертолета помимо пилота находились двое пассажиров. На связь пилот перестал выходить, находясь на территории Оймяконского района, при этом аварийный маячок не сработал.

В то же время, РИА Новости, приводя данные своего собственного источника в администрации Оймяконского района, сообщает, что пропал вертолет, принадлежащий компании «Нера-Антагачан», которая добывает руду и драгоценные металлы.