Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям села в провинции Алеппо

Военные из российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли более 3 тонн продуктов и одежды в село Маарет-умм-Хауш в северной провинции Алеппо, рассказал представитель ЦПВС Денис Шатайло.

Он сообщил, что это село с населением 3,5 тысячи человек, расположенное в 30 километрах к северу от Алеппо, сильно пострадало во время войны. Сотрудники ЦПВС привезли 500 комплектов одежды и 500 продовольственных наборов, включая муку, рис, сахар, чай и сгущенное молоко.

Жители до начала боевых действий вели сельское хозяйство, но сейчас в селе еще не восстановлено водоснабжение, и люди не могут прокормить семьи. Также поблизости нет ни одной больницы.

"Офицеры ЦПВС пообещали в ближайшее время провести еще одну акцию в этом районе с привлечением военных медиков", - добавил Шатайло.