Сквер Ангелов открылся в Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня»

Сквер Ангелов в Кемерове на месте сгоревшего 25 марта 2018 года ТЦ «Зимняя вишня», где трагически погибли 60 человек, открылся для посетителей в воскресенье.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сказал журналистам, что это место задумано не как место скорби, а как место памяти и место силы. Он добавил, что вместо торжественного открытия в полдень в сквере начнет играть симфонический оркестр Кузбасса.

«Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей», — подчеркнул Цивилев.

Губернатор отметил, что проект полностью реализован за счет частных пожертвований.