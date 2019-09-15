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5:15   15 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат ГД от Крыма раскритиковал план Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в интервью «Известиям», что идея премьер-министра Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря водным путем напоминает план коммунистов повернуть вспять реки Сибири.

Бальбек не видит смысла в столь масштабной перестройке рельефа и считает эту идею похвальбой и нездоровым азартом, попыткой киевских властей показать свою работоспособность, которую никто не оценит.

По словам Гончарука, от одного моря к другому есть около сорока водных путей, о которых нужно договариваться с Польшей и Белоруссией, поэтому Киеву нужны конструктивные отношения с с этими странами.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #крым #бальбек

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