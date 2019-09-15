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Штаты готовы выделить резервные средства для стабилизации нефтяного рынка

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3:29   15 Сентября 2019
Весь мир

Штаты готовы выделить резервные средства для стабилизации нефтяного рынка

Штаты готовы выделить резервные средства для стабилизации нефтяного рынка

Американское Министерство энергетики готово способствовать стабилизации рынка нефти после атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии за счет стратегических резервов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.

Министерство готово пойти на данные меры, чтобы «обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках». Министр энергетики Рик Перри дал своим подчиненным указ сотрудничать с Международным энергетическим агентством в поисках решений в масштабах мирового рынка.

Напомним, после субботнего нападения беспилотников на предприятия саудовской государственной компании Saudi Aramcoв, в результате чего пришлось на время сократить нефтедобычу почти в два раза.

Госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что к нападению причастен Иран.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #нефть #саудовская аравия

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