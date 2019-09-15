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 Жители Праги поддерживают позицию Земана о памятнике маршалу Коневу — Мединский

Жители Праги поддерживают позицию Земана о памятнике маршалу Коневу — Мединский
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 Жители Праги поддерживают позицию Земана о памятнике маршалу Коневу — Мединский

Жители Праги поддерживают позицию Земана о памятнике маршалу Коневу — Мединский
3:05   15 Сентября 2019
Весь мир

Жители Праги поддерживают позицию Земана о памятнике маршалу Коневу — Мединский

Жители Праги поддерживают позицию Земана о памятнике маршалу Коневу — Мединский

Российский министр культуры Владимир Мединский рассказал, что чехи, жители Праги поддерживают позицию президента страны Милоша Земана о памятнике маршалу Ивану Коневу.

Мединский заявил об этом на международном фестивале народно-прикладного искусства в городе Коканд в Ферганской долине Узбекистана. Он напомнил, что Земан отнесся к вывозу памятника резко отрицательно.

Напомним, войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева освободили почти всю Чехословакию от нацистов, памятник изготовили чешские скульпторы на средства, собранные жителями Праги. Маршал при освобождении Праги запретил бомбить и обстреливать город из тяжелой артиллерии, благодаря Коневу он не был уничтожен, как, например, Дрезден.

«В этой связи усилия современных политиканов районного масштаба в Праге, забывших как их деды и прадеды отдавали жизни в борьбе с нацизмом вызывает просто недоумение», — заявил Мединский.

В четверг, 12 сентября, районный совет принял решение о переносе памятника Коневу. чтобы установить на его месте мемориал освобождению Праги. Земан назвал это решение позорным.

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Автор: Мария Милкевич
#чехия #мединский #прага #памятник коневу

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