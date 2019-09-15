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2:16   15 Сентября 2019
Весь мир

Эр-Рияд признал, что из-за атак на нефтяные объекты нефтедобыча сократилась в два раза

Эр-Рияд признал, что из-за атак на нефтяные объекты нефтедобыча сократилась в два раза

Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман подтвердил в субботу, что из-за нападений на нефтяные объекты королевства нефтедобыча упала на 50 %, пишет агентство SPA.

Он объяснил, что из-за взрывов пришлось заморозить поставки сырой нефти в объеме 5,7 миллиона баррелей, что составляет порядка 50 % добычи компании Saudi Aramco. Уточняется, что часть убытков компенсируют из резервных хранилищ. Также было остановлено производство попутного газа в объеме около 2 миллиардов кубических футов в сутки, используемого для производства 700 тысяч баррелей сжиженного природного газа.

Сейчас компания проводит оценку причиненного ущерба, никто из персонала не пострадал.

Напомним, ночью 14 сентября десять хуситских дронов напали на предприятия Saudi Aramco, в результате начался сильный пожар. Впоследствии огонь был локализован.

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Автор: Мария Милкевич
#нефть #саудовская аравия

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