Четверо анархистов арестованы в Греции за нападение на полицию

Правоохранительные органы Греции арестовали четверых анархистов и задержали еще 20 за атаку на полицейских в Афинах, пишет газета «Прото тема».

В субботу в центре Афин состоялся марш анархистов против выселения полицейскими мигрантов и анархистов из захваченных ими зданий в районе Экзархия. В акции протеста участвовали от полутора до 2,5 тысячи человек. Когда она закончилась, порядка 50 человек напали на сотрудников полиции, закидали их бутылками с зажигательной смесью, камнями. Отмечается, что пострадавших в результате нападения не было.

Четверо арестованных анархистов являются греками в возрасте от 19 до 24 лет.