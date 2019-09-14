Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран

Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил в Twitter, что к атакам беспилотников на НПЗ Саудовской Аравии причастен Иран, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности, а также поддержать мировые поставки нефти.

Помпео заявил, что Иран несет ответственность за порядка сотни нападений на Саудовскую Аравию, в то время как президент Хасан Роухани и министр иностранных дел Джавад Зариф делают вид, что занимаются дипломатией.

«На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, нет никаких оснований утверждать, что нападения были осуществлены из Йемена. Он призвал страны мира публично осудить действия Ирана.